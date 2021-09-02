Жителям Финляндии выплатили компенсации за побочные эффекты вакцин от COVID-19

Жителям Финляндии, у которых выявили побочные эффекты после вакцинации от коронавируса, выплатили денежные компенсации. Об этом сообщает финская телерадиокорпорация Yle.

Генеральный директор компании по страхованию фармацевтических рисков, которая занимается вопросом компенсаций, Тиина Хеллгрен рассказала, что на данный момент более 400 финов подали претензии с жалобами на сильные побочные явления от вакцины. Она отметила, что наиболее частыми из них стали сыпь, болезненные ощущения в лимфатических узлах, повышенная температура и головная боль.

По словам Хеллгрен, жители могут потребовать компенсацию, если побочные эффекты не проходят на протяжении двух недель, а на устранение симптомов уходит крупная сумма денег. Она отметила, что на сегодняшний день выплаты получили около 90 вакцинированных от COVID-19 граждан Финляндии. Отмечается, что сумма компенсации может быть около 2000 евро.

Ранее в Великобритании назвали основные симптомы «долгого» COVID-19. По данным экспертов, более половины пациентов с «долгим» коронавирусом жаловались на сильную утомляемость. Среди других главных симптомов заболевания специалисты назвали затрудненное дыхание и мышечные боли. У 31 процента заболевших также наблюдались проблемы с концентрацией внимания.