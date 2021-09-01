Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле

Заболеваемость коронавирусом в Израиле, где привита большая часть населения, растет из-за распространения дельта-штамма и снижения эффективности существующих вакцин COVID-19. Об этом «Ленте.ру» рассказали вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее стало известно, что правительство Израиля вернет ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет. По его словам, участвовать в различных мероприятия «будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID». Он подчеркнул, что это обязательное требование, а не рекомендация.

«Дельта»-штамм способен заражать ранее не прививавшихся детей

По мнению вирусолога Алексея Аграновского, парадоксальный рост заболеваемости в Израиле — стране, в котором подавляющее число граждан привиты от коронавируса — связан с тем, что сегодня на его территории свирепствует «дельта»-разновидность COVID-19. Главное ее отличие от предыдущих вариантов коронавируса заключается в том, что он более контагиозен и имеет куда более серьезные последствия по сравнению с другими штаммами, объяснил специалист.

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«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", который способен заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил доктор биологических наук.

Аграновский отметил, что тот факт, что вирус находит новые чувствительные группы в человеческой популяции, не означает, что вакцинация бесполезна. «По статистике, вакцинированные легче переносят COVID-19. Тяжелых и летальных случаев среди этой группы гораздо меньше. Скачок заболеваемости оценивают по числу положительных тестов, но вакцины защищают не от положительного ПЦР, а от тяжелых последствий», — заявил он.

Вирусолог сообщил, что по его мнению, видоизменять самые эффективные вакцины — их числу он отнес Pfizer, Moderna и «Спутник V» — пока не требуется. Однако Аграновский подчеркнул, что думать об этом можно и нужно.

Эффективность всех вакцин снизилась

Другого мнения придерживается иммунолог Владимир Болибок. Он также связал рост заболеваемости в Израиле с разгулом «дельта»-штамма, однако счел, что на изменение кривой случаев заражения коронавируса также могло повлиять то, что вакцины против коронавируса стали менее эффективны против новых штаммов.

«Эффективность всех вакцин на самом деле несколько снизилась. Но по разному. Наиболее заметное снижение эффективности произошло у матричных вакцин. У векторных меньше», — поделился врач аллерголог-иммунолог.

Подтверждая слова своего коллеги Аграновского, Болибок попросил обратить внимание на ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса в Сан-Марино. «Там же "Спутником" все привились. Прошли тотальную вакцинацию. У них сейчас тоже третья волна пошла, то есть регистрируется заболеваемость. Страна маленькая, соответственно в абсолютных цифрах она небольшая. Но тем не менее, третья волна у них идет с конца июня, а смертность у них ноль. Вообще никто не умер. У них последний умерший от COVID-19 гражданин был 26 апреля. Это результат стопроцентной вакцинации. "Дельта"-вирус к ним пришел, но смертей нет», — отметил ученый.

Болибок сообщил, что разработки новых вакцин уже ведутся. Об этом заявили разработчики «Спутника V» и «КовиВак». «Все это требует времени и когда они появятся, сказать сложно. Вряд ли регуляторы будут регистрировать новые вакцины по ускоренному протоколу, поскольку сейчас уже ситуация не требует быстроты. Не знаю, введут ли вакцину для детей по ускоренному протоколу. Если введут, то она будет готова где-то через год», — рассказал Болибок.

Ученый, проанализировав ситуацию с вакцинированным населением Израиля, сообщил, какие группы людей в настоящий момент больше всего подвержены заражению. «Если вы посмотрите статистику по вакцинации в Израиле, то увидите, что он даже в десятку провакцинированных стран не попадает, он замыкает двадцатку. У них всего 64 процента привиты. Соответственно 36 процентов не провакцинировано. Среди них как раз и идет заболеваемость. Это и ортодоксальные иудеи, антиваксеры, арабы, ну и дети», — сообщил Болибок.

Он отметил, что вслед за ростом заболеваемости в Израиле наблюдается небольшой рост смертности. Врач аллерголог-иммунолог подчеркнул, что такая тенденция складывается благодаря грамотно проведенной в стране вакцинации.

«У нас, когда мы вводили вакцинацию, была задача повысить коллективный иммунитет. У наших западных коллег в Европе, Израиле, США и в других странах парадигма была другая. Они проводили вакцинацию ради снижения смертности. Поэтому они планировали вакцинацию таким образом, чтобы защитить самые уязвимые контингенты, это старшие возраста, медработники, сотрудники общественных мест, диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. Вот этот подход дал свои плоды. У них вспышки идут, новые штаммы гуляют, но при этом смертность в разы отличается от нашей», — заявил врач.

В июне в Израиле отменили все карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Однако позже правительство вернуло масочный режим из-за роста числа заболевших индийским штаммом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «дельта»-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, оказался в два раза заразнее изначального уханьского COVID-19.