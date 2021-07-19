Мир
 
Последние новости
Отец сбившей троих детей москвички рассказал о ее состоянии 
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
В России оценили предсказание о тяжелых временах на Украине
Украинца унесло ветром в небо с популярного аттракциона
Мошенники обманули музыканта Большого театра на 800 тысяч рублей 
Черышев заявил о желании жить в Европе после завершения карьеры
В Москве опечатали квартиры сына Кобзона
МИД России возмутился передачей аэропорта Кабула туркам
Скорость спутникового интернета Илона Маска в Европе выросла
«Газпром» заказал весь дополнительный объем транзита через Украину
Новости партнеров
Прослушать новость

Израиль вернет коронавирусные ограничения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Marian Kushnir / Reuter

Правительство Израиля вернет ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, передает РИА Новости.

По словам министра, участвовать в различных мероприятия «будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID». Он подчеркнул, что это обязательное требование, а не рекомендация.

Ужесточение ограничений вызвано распространением мутации «дельта»-варианта COVID-19. Беннет призвал всех граждан, кто еще не сделал прививки, немедленно пройти вакцинацию.

В июне в Израиле отменили все карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Однако позже правительство вернуло масочный режим из-за роста числа заболевших индийским штаммом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «дельта»-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, оказался в два раза заразнее изначального уханьского COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии коронавируса в мире
Индийский штамм коронавируса оказался в два раза заразнее уханьского
Израиль вернул масочный режим