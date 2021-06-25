Израиль вернулся к масочному режиму из-за распространения индийского штамма

Власти Израиля снова ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны, передает Israel Hayom.

За сутки в стране зарегистрировали 227 новых случаев заражения. Отмечается, что Израиль вернулся к масочному режиму из-за активного распространения индийского штамма COVID-19. До этого премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от заграничных поездок из-за высокой угрозы заражения дельта-вариантом вируса.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что дельта-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, оказался в два раза заразнее изначального уханьского COVID-19. По ее словам, индийский штамм сейчас присутствует более чем в 85 странах. «Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан.

21 июня стало известно, что индийский штамм коронавируса может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами: диареей, нарушением слуха, тяжелыми желудочными расстройствами и образованием тромбов, приводящих к гангрене.