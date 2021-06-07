В Израиле отменят масочный режим

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не будут увеличиваться, то в стране с 15 июня отменят масочный режим во всех общественных местах за исключением школ, сообщает ТАСС.

В ходе церемонии чествования медицинских работников Эдельштейн заявил, что при стабильной ситуации с коронавирусом в стране гражданам разрешат не носить маски в помещениях с 15 июня. Однако до этого времени средства индивидуальной защиты необходимы. При этом смягчение требований не коснется школ: в них по-прежнему потребуется носить маски. С 18 апреля в Израиле полностью открыта система образования, кроме того, разрешено не использовать маски на открытом воздухе.

С 1 июня в Израиле отменили все карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, кроме требования носить маски в закрытых помещениях. Таким образом пропала необходимость в «зеленом паспорте» и «фиолетовом стандарте», который устанавливал допустимое количество людей в зданиях и на воздухе. При этом ограничения на въезд в Израиль и выезд из него останутся в силе, а при необходимости их ужесточат.

Ранее власти Израиля захотели пускать в бары и отели только вакцинированных от коронавируса. Для этого они вводили систему «зеленых пропусков», в которых указано, что гражданин сделал прививку от COVID-19. Документы отображались в специальном мобильном приложении, а заведения должны были их сканировать.