Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию

Власти Израиля запретили своим гражданам ездить в Россию из-за опасности заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает ТАСС.

«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — заявили в пресс-службе израильского Минздрава.

В «красном списке», помимо России и Аргентины, уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. «Разрешения на поездку в эти страны выдаются только уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая переболевших ковидом и вакцинированных от ковид, возвращающиеся из этих стран, должны проходить карантин дома», — напомнили в министерстве.

Распоряжение об ограничении въезда действует до 13 июня и будет продлеваться в случае необходимости.

Минздрав также предупредил израильтян о серьезном риске заразиться коронавирусом при поездке на Сейшельские острова и Мальдивы, в Уругвай, Боливию, Непал, Парагвай, Чили, Колумбию, Коста-Рику и Тунис. Граждан предостерегли от посещения Индии, Эстонии, Болгарии, Бельгии, Германии, Филиппин и других стран.