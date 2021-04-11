В Израиле выявили устойчивость штамма коронавируса из ЮАР к вакцине Pfizer

Вариант коронавируса, обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР), может в некоторой степени «прорваться» через вакцину против COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом свидетельствует исследование израильских ученых, сообщает Reuters.

Специалисты из Тель-Авивского университета сравнили 400 человек с положительным результатом теста на COVID-19, привитых вакциной от Pfizer, с таким же количеством невакцинированных пациентов с этим заболеванием. Согласно исследованию, южноафриканский тип коронавируса B.1.351 составляет около процента всех случаев заболевания среди исследованных людей.