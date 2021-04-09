Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech подали запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на экстренное использование вакцины против коронавируса для подростков. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Pfizer.

Согласно сообщению, компании запросили разрешение на экстренное применение препарата на подростков от 12 до 15 лет до начала 2021-2022 учебного года. В ближайшие дни компания намерена подать запрос на утверждение вакцины для подростков регуляторам других стран.

Ранее сообщалось, что власти США остановят производство вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе. Соответствующее решение приняла администрация американского президента Джо Байдена. Завод продолжит производство препарата американской Johnson & Johnson, с помощью чего США хотят ускорить темпы вакцинации в стране.

Власти приняли такое решение после того, как 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за того, что сотрудники завода американской компании в Балтиморе допустили ошибку при смешении компонентов препаратов двух производителей. Из-за произошедшего FDA проводит проверку предприятия.