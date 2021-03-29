Стало известно о разработке Белым домом паспортов вакцинации

Белый дом совместно с американскими компаниями работает над введением так называемых паспортов или сертификатов для жителей США, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Washington Post.

Разработкой паспортов вакцинации в значительной степени занимается министерство здравоохранения и социальных служб. Белый дом является координатором действий федеральных ведомств в данном вопросе.

Отмечается, что бесплатные документы можно будет получить с помощью приложений для смартфонов, в которых будут отображаться специальные коды.

Американские власти намерены разработать компьютерные системы, которые сложно будет взломать, и сертификаты, которые невозможно будет подделать. Ожидается, что инициатива заставит многих жителей США, которые выступают против вакцинации, сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в России занялись разработкой проекта сертификата вакцинации на двух языках — русском и английском. Он предназначен для лиц, привитых российскими вакцинами от коронавируса. В МИД России сообщили, что головным ведомством по реализации поставленных задач является Минздрав.