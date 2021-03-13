Мир
 
Последние новости
CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России
В России ответили на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Российский «Союз» впервые сменит дизайн
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя учительница
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
Зеленский охарактеризовал борьбу с олигархами словами «Украина дает сдачи»
Объехавший вокруг света на велосипеде путешественник погиб около дома
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
Доктор Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как «мракобесие»
Новости партнеров
Прослушать новость

В США сделали более 100 миллионов инъекций от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MIKE SEGAR / Reuters

В США сделали более 100 миллионов инъекций от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно их статистике, в Штатах уже было поставлено 101,1 миллиона инъекций. Отмечается, что среди вакцин, одобренных в США, две требуют введения нескольких доз, а одна — единственной инъекции.

В CDC также отметили, что чуть меньше 66 миллионов американцев (почти 20 процентов) получили хотя бы одну дозу препарата, а 35 миллионов человек (10,5 процента) полностью завершили процесс вакцинации.

Ранее в феврале президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna и Johnson & Johnson.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США 2020 год назвали самым смертоносным в истории страны
В США раскрыли опасность прививок одной дозой
США отказались делиться вакциной от коронавируса с другими странами