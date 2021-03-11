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В США 2020 год назвали самым смертоносным в истории страны

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Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Самым смертоносным в истории США был 2020 год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Более трех миллионов человек умерли в США в прошлом году. Коронавирусная инфекция стала третьей по частоте причиной смерти после сердечных заболеваний и рака. Отмечается, что COVID-19 привел к росту смертности в США на 15 процентов.

В феврале портал TMZ подсчитал, что количество умерших от коронавируса в США превысило потери страны в трех войнах. По данным издания, 291 тысяча американцев погибли во Второй мировой войне, во Вьетнаме жертвами стали 47,4 тысячи военных, а Корейской войне погибли 33,7 тысячи американских солдат.

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