В США 2020 год назвали самым смертоносным в истории страны

Самым смертоносным в истории США был 2020 год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Более трех миллионов человек умерли в США в прошлом году. Коронавирусная инфекция стала третьей по частоте причиной смерти после сердечных заболеваний и рака. Отмечается, что COVID-19 привел к росту смертности в США на 15 процентов.

В феврале портал TMZ подсчитал, что количество умерших от коронавируса в США превысило потери страны в трех войнах. По данным издания, 291 тысяча американцев погибли во Второй мировой войне, во Вьетнаме жертвами стали 47,4 тысячи военных, а Корейской войне погибли 33,7 тысячи американских солдат.