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Только вакцинированных пустят в бары и отели в Израиле

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Фото: Corinna Kern / Reuters

Власти Израиля планируют выпустить специальные «зеленые пропуска» для тех, кто вакцинировался против коронавируса. Начиная со следующей недели, только по ним будут пускать в ряд общественных мест, сообщает The Guardian.

В частности, через неделю после получения второй дозы человек сможет посещать спортзалы, гостиницы, бассейны, концерты и места богослужений. С начала марта этот перечень пополнят бары и рестораны. Пропуска будут отображаться в специальном мобильном приложении, а заведения должны будут их отсканировать.

Остальное население, включая детей младше 16 лет, которых пока не прививают, сможет посетить лишь часть общественных заведений и только после предъявления отрицательного теста на коронавирус. Однако существуют опасения, что некоторые израильтяне попытаются нарушить новые правила. Израильские власти добавили, что за подделку пропуска будет выписываться штраф в размере 5 тысяч шекелей (приблизительно 113 тысяч рублей).

По последним данным, свыше 4,2 из 8,9 миллиона израильтян получили первую дозу вакцины, а 2,8 миллиона граждан страны — обе дозы. По подсчетам агентства Bloomberg, при сохранении текущих темпов вакцинации Израилю потребуется месяц, чтобы привить три четверти населения. Это позволит существенно ограничить распространение коронавируса.

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