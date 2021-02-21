Посетителям бара пообещали бесплатные напитки за вакцинацию от коронавируса

В Тель-Авиве (Израиль) администрация одного из баров пообещала бесплатный напиток любому посетителю, который пройдет вакцинацию от коронавируса в заведении. Об этом пишет Daily Star.

С четверга, 18 февраля, в баре начали проводить вакцинацию израильтян препаратом от компании Pfizer. Всем сделавшим прививку предлагали бесплатный напиток. Таким образом заведение пытается, с одной стороны, привлечь как можно больше местных жителей к массовой вакцинации, а с другой — увеличить сокращающуюся посещаемость.

Такая инициатива впечатлила одну из местных жительниц Мэй Перес. «Я подумала, что это действительно хорошая возможность приехать и сделать прививку, потому что у меня не было ни времени, ни возможности ехать в другие места», — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Израиля планируют выпустить специальные «зеленые пропуска» для тех, кто вакцинировался против коронавируса. Начиная со следующей недели, только по ним будут пускать в ряд общественных мест. В частности, через неделю после получения второй дозы человек сможет посещать спортзалы, гостиницы, бассейны, концерты и места богослужений. С начала марта этот перечень пополнят бары и рестораны.

По последним данным, свыше 4,2 из 8,9 миллиона израильтян получили первую дозу вакцины, а 2,8 миллиона граждан страны — обе дозы. По подсчетам агентства Bloomberg, при сохранении текущих темпов вакцинации Израилю потребуется месяц, чтобы привить три четверти населения. Это позволит существенно ограничить распространение коронавируса.