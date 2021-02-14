Дочь Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса и пошутила о «чипировании»

Одной из дочерей миллиардера Билла Гейтса сделали прививку от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом она написала в Instagram.

24-летняя Дженнифер Гейтс получила пока только первую дозу из двух необходимых. На фото девушка демонстрирует наклейку с надписью «Я получила свою прививку от COVID-19». По ее словам, другим также следует подумать о вакцинации. «Чем больше людей приобретут иммунитет, тем безопаснее будет для всех», — пояснила она.

«Увы, вакцина не вживила мне в мозг моего гениального отца, — пошутила Дженнифер Гейтс. — Ах, если б только у mRNA была такая сила». Она намекает на необоснованную теорию заговора, согласно которой Билл Гейтс замышляет «чипирование» людей.

Ранее миллиардер признался, что сталкивался с подобными инсинуациями и до COVID-19, и посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией. Самому Биллу Гейтсу прививку сделали еще 22 января.

Дженнифер Гейтс — дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, который считается одним из богатейших людей мира и обладает состоянием, оцениваемым в 124,3 миллиарда долларов (более девяти триллионов рублей). Она получает медицинское образование в Стэнфордском университете. В 2020 году сообщалось, что ее женихом стал 28-летний Найель Нассар — известный египетский спортсмен, занимающийся конкуром, верховой ездой с преодолением препятствий.