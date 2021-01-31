Билл Гейтс оценил свою причастность к пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс оценил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung слухи о его причастности к пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, распространение недостоверных фактов о вакцинации может продлить эпидемию COVID-19. «Это большой вызов, когда люди ищут простых решений», — сказал Гейтс.

Предприниматель подчеркнул, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине. Он напомнил, что во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, были слухи о том, что вакцина небезопасна и приводит к бесплодию у женщин.

Как считает Гейтс, для борьбы с такими заблуждениями необходимо обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. Он уверен, что только они могут объяснить преимущества вакцины населению.

Ранее в январе суд в Перу обвинил миллиардеров Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса в причастности к возникновению пандемии коронавируса.

Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России: режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» заподозрил Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру.