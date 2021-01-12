Сороса, Рокфеллера и Гейтса обвинили в причастности к созданию пандемии COVID-19

Суд в Перу обвинил миллиардеров Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса в причастности к возникновению пандемии коронавируса. Об этом сообщает радиостанция RPP.

В суде рассматривалась апелляция на продление срока содержания под стражей мужчины, обвиняемого в изнасиловании. Мотивируя отказ в обжаловании решения предыдущей инстанции, судьи апелляционного суда заявили, что уголовный процесс в отношении подсудимого был парализован вследствие непреодолимого обстоятельства, а именно пандемии COVID-19. При этом в вердикте заявляется, что пандемия коронавируса якобы «создана преступными элитами, которые управляют миром».

«Ни одно правительство мира, ни физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия является предсказуемой, кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейт, Сорос, Рокфеллер и т.д., которые управляли ею и продолжают управлять ею в условиях предельной секретности», — говорится в решении суда.

Адвокат обвиняемого уже заявил, что потребует аннулировать решение апелляционного суда, подчеркнув, что оно опирается на спекулятивные заявления вместо аргументов, относящихся к делу.