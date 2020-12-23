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Билл Гейтс предсказал усиление пандемии вопреки вакцинации

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Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: Globallookpress.com

В ближайшие месяцы можно ожидать усиления пандемии коронавируса нового типа, вопреки уже начатой во многих странах вакцинации. Такое развитие событий предсказал основатель Microsoft Билл Гейтс, подводя итоги года в своем личном блоге.

«К сожалению, мы пока не справились с трудностями», — написал Гейтс и объяснил, что компьютерные модели прогнозируют возможное усугубление глобальных проблем в течение первых месяцев 2021 года. Он также подчеркнул, что требуется изучить новую мутацию вируса, которая отличается повышенной заразностью.

Миллиардер напомнил, что эффективными способами предотвращать распространение болезни остаются медицинские маски и социальное дистанцирование. Хотя они, как и другие ограничения, сохранятся в следующем году, со временем ситуация будет нормализовываться благодаря вакцинам. В той же публикации Гейтс посетовал на то, что число людей, не верящих в эффективность вакцин, растет.

Ранее Гейтс уже высказывался о коронавирусных мерах ограничения: по его словам, в США они сохранятся до 2022 года.

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