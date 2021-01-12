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Обвинившие Сороса, Рокфеллера и Гейтса в пандемии судьи попали под проверку

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Фото: Globallookpress.com

Судьи из Перу, обвинившие миллиардеров Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса в «создании» пандемии коронавируса, попали под расследование. Об этом сообщает местная радиостанция RPP.

В рамках дисциплинарной проверки провокационный вердикт апелляционного суда провинций Чинча и Писко проверят на наличие процессуальных нарушений.

Ранее сообщалось, что судьи мотивировали свой отказ в обжаловании решения предыдущей инстанции тем, что уголовный процесс в отношении подсудимого был парализован вследствие непреодолимого обстоятельства, а именно пандемии COVID-19. При этом в вердикте заявляется, что пандемия коронавируса якобы «создана преступными элитами, которые управляют миром».

В суде рассматривалась апелляция на продление срока содержания под стражей мужчины, обвиняемого в изнасиловании. Адвокат обвиняемого заявил, что потребует аннулировать решение апелляционного суда, подчеркнув, что оно опирается на спекулятивные заявления вместо аргументов, относящихся к делу.

Предыстория: Сороса, Рокфеллера и Гейтса обвинили в причастности к созданию пандемии COVID-19
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