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Жители Израиля старше 50 лет получат третью дозу вакцины от COVID-19

Израиль первым в мире начнет делать третью дозу вакцины от COVID-19 гражданам старше 50
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Фото: Ammar Awad / Reuters

В Министерстве здравоохранения Израиля решили начать делать третью дозу вакцины от коронавируса гражданам старше 50 лет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Генеральный директор израильского Минздрава Нахман Эш принял соответствующую рекомендацию правительственной консультативной группы экспертов. Израиль стал первой страной мира, где жители старше 50 получили возможность сделать третью прививку от COVID-19.

После обнародования решения министр здравоохранения страны Ницан Горовиц получил третью дозу препарата от коронавируса одним из первых. Он понадеялся, что люди его возраста последуют его примеру. «Сейчас критическое время. Это наиболее эффективный инструмент, который у нас есть, чтобы остановить "дельта"-вариант вируса. Этот шаг может сделать каждый для борьбы с эпидемией», — подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что в США разрешили применять третью дозу вакцин от коронавируса производства Pfizer и Moderna для вакцинации людей с ослабленным иммунитетом. Такое решение было одобрено на фоне новой волны коронавируса в стране, связанной с распространением «дельта»-варианта COVID-19.

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