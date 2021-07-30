Президент Израиля вакцинировался в третий раз

Президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль Герцог в пятницу, 30 июля, получили третью прививку от коронавирусной инфекции. Тем самым дан старт кампании по вакцинации лиц, старше 60 лет, передает агентство Reuters. Израиль стал первым в мире государством, объявившим о начале кампании трехступенчатой вакцинации населения.

60-летний Герцог ревакцинировался препаратом от американской фармацевтической корпорации Pfizer. «Я горжусь, что учувствую в этой инициативе, жизненно необходимой для скорейшего возврата к нормальной жизни общества», — подчеркнул президент.

Президентскую чету сопровождал новоизбранный премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Комментируя вакцинацию своего коллеги и его супруги, премьер отметил, что Израиль стал пионером в области вакцинации населения. Также он выразил надежду, что по мере интенсификации вакцинации граждан, дорогостоящие карантинные мероприятия будут отменены.

Перед началом ревакцинации пожилых людей Беннет подчеркивал, что изучение контрольной группы, состоявшей из 2 тысяч добровольцев, показало отсутствие сколь-либо негативных последствий для иммунной системы человека, после получения третий дозы вакцины.

С момента выявления «дельта»-штамма коронавируса Израиль вновь столкнулся с ростом заболеваемости, количество новых случаев заражений превысило показатель в 2 тысячи человек в день. Ранее в стране была проведена масштабная кампания вакцинации населения, всего было привито около 57 процентов жителей страны, среди пожилых людей этот показатель достигал 90 процентов.