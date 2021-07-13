Израиль испытает вакцину на украинцах и грузинах

Израильскую вакцину от коронавируса Brilife проверят на гражданах Грузии и Украины. Наряду с ними в третьем этапе тестирования будут участвовать и израильтяне. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, его слова передает The Times of Israel.
В клинических испытаниях примут участие десятки тысяч добровольцев.
«Я приветствую это соглашение, теперь у нас получится завершить разработку вакцины и независимо производить ее», — заявил Ганц. Он подчеркнул, что это необходимо, так как пандемия коронавируса продолжается, и инфекция мутирует, снижая эффективность вакцин. По словам политика, израильская вакцина будет предназначена в том числе для развивающихся стран.
Израильская вакцина, второй этап испытаний которой завершился в декабре, заинтересовала иностранных фармацевтов: 12 июля американская фирма NRx Pharmaceuticals заключила с Израильским институтом биологических исследований соглашение, по которому получила право на разработку, производство и маркетинг препарата.
По данным института Джонса Хопкинса, после прививочной кампании, прошедшей в Израиле, число новых заражений за последние недели резко снизилось. 13 июля, однако, стало известно о резком росте числа новых случаев: выявили сразу 730 инфицированных. Такую ситуацию связывают с распространением «дельта»-варианта коронавирусной инфекции.