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Израиль испытает вакцину на украинцах и грузинах

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Фото: Amir Cohen / Reuters
Израиль проверит вакцину от коронавируса Brilife на гражданах Грузии и Украины

Израильскую вакцину от коронавируса Brilife проверят на гражданах Грузии и Украины. Наряду с ними в третьем этапе тестирования будут участвовать и израильтяне. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, его слова передает The Times of Israel.

В клинических испытаниях примут участие десятки тысяч добровольцев.

«Я приветствую это соглашение, теперь у нас получится завершить разработку вакцины и независимо производить ее», — заявил Ганц. Он подчеркнул, что это необходимо, так как пандемия коронавируса продолжается, и инфекция мутирует, снижая эффективность вакцин. По словам политика, израильская вакцина будет предназначена в том числе для развивающихся стран.

Израильская вакцина, второй этап испытаний которой завершился в декабре, заинтересовала иностранных фармацевтов: 12 июля американская фирма NRx Pharmaceuticals заключила с Израильским институтом биологических исследований соглашение, по которому получила право на разработку, производство и маркетинг препарата.

По данным института Джонса Хопкинса, после прививочной кампании, прошедшей в Израиле, число новых заражений за последние недели резко снизилось. 13 июля, однако, стало известно о резком росте числа новых случаев: выявили сразу 730 инфицированных. Такую ситуацию связывают с распространением «дельта»-варианта коронавирусной инфекции.

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