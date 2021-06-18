Израиль отдаст палестинцам вакцины с истекающим сроком годности

Власти Израиля согласились отдать населению палестинских территорий вакцины от коронавируса фирмы Pfizer со скоро истекающим сроком годности. Речь идет примерно об одном миллионе доз, от палестинцев затем потребуется вернуть столько же доз препарата, сообщает The Independent.

Поставку препарата в палестинской автономии ждут в сентябре или октябре текущего года. Как отмечает издание, Израиль критиковали за то, что он не делится вакцинами с более чем 4,5 миллионами палестинцев, живущих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В то же время еврейское государство — мировой лидер по числу вакцинированных граждан: там получили прививку уже примерно 85 процентов взрослого населения.

Во вторник, 15 июня, власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах, вроде банков и супермаркетов, и отказались от вакцинации внутри страны, поскольку уровень заражения коронавирусом упал до минимальных цифр.