В израильской синагоге раввин назвал противника прививок «безумным еретиком»

В Израиле раввин выгнал из синагоги мужчину, выступавшего против вакцинации от коронавирусной инфекции. Священнослужитель охарактеризовал взгляды антипрививочника как позицию «безумного еретика». Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Израильский раввин Бен Зион Муцафи, известный своими ультраконсервативными взглядами, выгнал мужчину, присутствовавшего на его проповеди, из-за спора о необходимости вакцинироваться от коронавируса. Во время своего выступления Муцафи затронул тему обязательных прививок, с чем начал спорить присутствовавший в зале мужчина.

«Более 6500 человек умерли, хватит придумывать какую-то ерунду. Убирайся отсюда, ты, безумец. Ты безумец, я объявляю тебя безумцем — убирайся отсюда. Я не позволю тебе говорить более, ты зло, ты еретик», — кричал раввин, прогоняя мужчину из синагоги. Комментируя инцидент, Муцафи заявил, что не видит смысла вести конструктивный диалог с подобными людьми.

75-летний Муцафи является одним из самых авторитетных представителей сефардского духовенства (субэтническая группа евреев — выходцев из Испании — прим.« Ленты.ру»). При этом, будучи консерватором, с самого начала пандемии он принципиально выступал за соблюдение всех карантинных мер. Раввин неоднократно критиковал противников ношения масок и вакцинации, ссылаясь на библейскую заповедь «Не убий».

С момента выявления «дельта»-штамма коронавируса Израиль вновь столкнулся с ростом заболеваемости, количество новых случаев заражения превысило показатель в 8 тысяч человек в день. Ранее в стране была проведена масштабная кампания вакцинации населения, всего было привито около 57 процентов жителей страны. Среди пожилых людей этот показатель достигал 90 процентов.