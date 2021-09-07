В России оценили риск распространения убивающего 75 процентов заболевших вируса

В России практически отсутствует риск распространения вируса Нипах, который убивает до 75 процентов заболевших. Об этом сообщили в научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В учреждении добавили, что в России не зарегистрированы случаи заражения данным вирусом.

В институте отметили, что источником вируса Нипах могут быть животные и заболевшие люди, однако передача от человека человеку, как правило, возможна при очень тесном контакте.

Вакцин против него пока не разработано, поэтому заразившиеся получают симптоматическую терапию.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала зафиксировали вспышку Нипаха. Симптомы нового вируса выявлены у 11 человек, их состояние стабильное. Всего в изоляции находятся 38 человек. Как стало известно 5 сентября, от данного вируса умер 12-летний мальчик из штата Керала.

Вирус признан самым опасным по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вызывает у людей респираторные заболевания, в отдельных случаях воспаление мозга.