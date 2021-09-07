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В Индии зафиксировали вспышку убивающего до 75 процентов заболевших вируса

В индийском штате Керала зафиксировали вспышку вируса Нипах с летальностью до 75 процентов
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Фото: Reuters

В индийском штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает телеканал NDTV.

По словам министра, симптомы нового вируса выявлены у 11 человек, состояние госпитализированных стабильно.

«В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования», — сказала Джордж.

Ранее стало известно, что из-за вспышки вируса Нипах в индийском штате Керала умер 12-летний мальчик. Жителей Кералы информируют о вспышке заболевания в личном порядке. На приграничных въездах в штат расположены пункты досмотра для контроля за распространением болезни.

Вирус признан самым опасным по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вызывает у людей респираторные заболевания, в отдельных случаях — такие тяжелые симптомы, как воспаление мозга.

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