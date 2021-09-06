Россия
 
Последние новости
Умер Жан-Поль Бельмондо
Apple обвинили в нарушении прав человека
Прогноз по урожаю зерна в России резко сократили
Талибы попросили помочь с обезвреживанием заложенных ими мин
Стендап-комик умер на 43-м году жизни от редкой формы рака
Пенсионер заблудился в кишащих змеями джунглях и три дня пил воду из луж
Магомед Исмаилов снял видеоинструкцию по защите от грабителей
Саакашвили объявил о возвращении в Грузию
Китайские танки станут угрозой для российских Т-90
В России вспомнили популярные школьные фразы
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский профессор перечислил самые опасные штаммы COVID-19

Профессор Чепурнов: самые опасные штаммы COVID-19 — «бета» и «дельта»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Zeng Demeng / Globallookpress.com

Самыми опасными штаммами COVID-19 являются южноафриканский «бета» и индийский «дельта». Их перечислил профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU.

По словам Чепурнова, новый штамм «мю» пока не очень опасен, потому что в нем еще «не выявлено ничего тревожного». При этом широко представлены те варианты коронавируса, которые имеют биологические преимущества, например большую скорость распространения или способность поражать меньшей долей вируса.

Профессор уточнил, что штаммы без особых биологических преимуществ исчезают из популяции, так как происходят тысячи мутаций, но опасны лишь некоторые из них.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что Россию ожидает четвертая волна коронавируса. По его словам, осенью и весной ожидается новый подъем заболеваемости. Специалист предположил, что инфекция не отступит ближайшие два года.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог связал распространение «мю»-штамма коронавируса с массовой вакцинацией
Иммунолог допустил возникновение «мю»-штамма коронавируса в России
Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса