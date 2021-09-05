В Индии мальчик умер из-за вспышки опасного вируса

NDTV: в индийском штате Керала от вируса Нипах умер 12-летний мальчик

Из-за вспышки опасного вируса Нипах в индийском штате Керала умер 12-летний мальчик. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Сейчас правительственные службы проводят мониторинг в девяти районах, граничащих со штатом. Жителей Кералы информируют о вспышке заболевания в личном порядке. На приграничных въездах в штат расположены пункты досмотра для контроля за распространением болезни.

27 июня 2021 года ученые Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили у летучих мышей вирус Нипах (NiV). Этот вирус вызывает у людей респираторные заболевания, в отдельных случаях — такие тяжелые симптомы, как воспаление мозга.

Вирус признан самым опасным по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее его регистрировали в индийских штатах Западная Бенгалия (2001 и 2007 годы) и Керала (2018 и 2019 годы).