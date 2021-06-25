Мужчина заразился редким вирусом из-за укуса комара

В американском штате Нью-Джерси мужчина заразился редкой болезнью после укуса комара. Об этом сообщает Fox News.

По информации канала, пострадавший — 60-летний мужчина, имя которого не называется, уроженец английского графства Сассекс. В мае у него началась лихорадка и появились неврологические нарушения, после чего его госпитализировали.

Медики установили, что у мужчины вирус Джеймстаун-Каньон — редкое заболевание, распространяемое комарами, которые получают его от оленей или других диких животных. По словам представителей органов здравоохранения Нью-Джерси, в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но в более редких случаях вирус может затронуть центральную нервную систему человека. Если болезнь протекает тяжело, может потребоваться госпитализация, при этом некоторые случаи заражения заканчиваются летальным исходом.

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), начальные симптомы заражения вирусом Джеймстаун-Каньон — это жар, головная боль, усталость, а также кашель, боль в горле или насморк. Вакцины или лекарств для лечения данного вируса не существует, CDC утверждает, что лучший способ снизить риск заражения — это избегать укусов комаров.

Вирус получил свое название после того, как впервые был обнаружен в 1961 году у комаров из Джеймстаунского каньона (Jamestown Canyon) в штате Колорадо.

Ранее сообщалось, что канадская туристка заразилась редкими бактериями во время работы на ферме в австралийской глубинке. Медики диагностировали у девушки некротический фасциит — инфекцию, которая буквально пожирает плоть, вбрасывая в организм человека токсины, воздействующие на ткани и органы. Предположительно, канадка могла заразиться вирусом в результате укуса паука.