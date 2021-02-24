Женщина заразилась коронавирусом и облысела

Жительница английского города Тотнес, графство Девоншир, облысела из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Devon Live.

45-летняя Эбби Рид (Abby Read) заболела COVID-19 в марте прошлого года, после того как у двух ее дочерей обнаружили коронавирус. Рид, в отличие от детей, не наблюдала распространенных симптомов — в частности, у нее не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием.

Спустя несколько недель одна из дочерей заметила, что у матери появилось несколько залысин на голове. «Волосы стали выпадать клочьями. Я ужасно расстраивалась и чувствовала себя очень подавленной. Я казалась себе непривлекательной», — признается она.

Британка не знала о таких последствиях перенесенного коронавируса, поэтому решила поискать исследования в интернете. В одной из статей она прочитала, что 22 процента женщин, заболевших COVID-19, страдают от выпадения волос. «У меня не произошло полного облысения, — уточнила она. — Я отделалась двумя залысинами».

Доктор посоветовал Рид втирать в место выпадения волос мазь на основе кортикостероидов, которые применяют для лечения кожных сыпей и дерматита. В результате лекарство помогло, и через полгода ее волосы начали восстанавливаться. Женщина также изменила диету, исключив из рациона хлеб и молочные продукты.

Ранее японские ученые рассказали, что некоторые уже выздоровевшие пациенты после заражения коронавирусом жаловались на выпадение волос. После выписки у них также была одышка, слабость, нарушение обоняния. Исследователи указали, что похожие симптомы были у тех, кто болел лихорадками Эбола и денге, но не исключили, что это вызвано психологическими переживаниями.