Туристка заразилась пожирающими плоть бактериями после укуса паука

Канадская туристка заразилась плотоядными бактериями во время работы на ферме в австралийской глубинке. Об этом пишет Daily Mail.

22-летняя Алисса Кэссиди (Alyssa Cassidy) из провинции Онтарио обратилась за помощью в одну из местных больниц после того, как заметила на ноге небольшую шишку. Медики диагностировали у девушки некротический фасциит — инфекцию, которая буквально пожирает плоть, вбрасывая в организм человека токсины, воздействующие на ткани и органы.

Предположительно, канадка могла заразиться вирусом в результате укуса паука. По информации издания, распространения инфекции удалось избежать благодаря курсу антибиотиков и регулярным перевязкам.

2 ноября сообщалось, что турист скончался во время прогулки по национальному австралийскому парку от укуса ядовитой змеи. 68-летний путешественник, личность которого не раскрывается, отправился в парк Гариг-Гунак-Барлу вместе с приятелем. Там его, предположительно, укусила коричневая змея вида Pseudonaja nuchalis, яд которой считается очень опасным для человека.

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