Укушенный ядовитой змеей турист потерял сознание и умер

Турист скончался во время прогулки по национальному австралийскому парку от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает Newsweek.

68-летний путешественник, личность которого не раскрывается, отправился в парк Гариг-Гунак-Барлу (Garig Gunak Barlu National Park) вместе с приятелем. Там его, предположительно, укусила коричневая змея вида Pseudonaja nuchalis, яд которой считается очень опасным для человека.

После случившегося турист немедленно направился к станции смотрителя парка, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь, однако вскоре он потерял сознание и скончался.

Как рассказал эксперт по дикой природе Мэттью Лэмб (Matthew Lamb), в это время змей в парке гораздо больше, поскольку у них начинается брачный период. «Эти змеи обычно не очень большого размера, однако двигаются они быстро. Достаточно наступить на змею, чтобы она укусила, поскольку это ее естественная защитная реакция», — пояснил специалист.

В октябре фермер из китайской провинции Чжэцзян был укушен китайским щитомордником, когда рубил дрова. Мужчина решил, что на него напала смертельно опасная гадюка. Он решил остановить распространение яда и отрубил палец. В больнице ему объяснили, что в этом не было необходимости, поскольку яд не был так опасен для жизни.

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