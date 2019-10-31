Укушенный змеей фермер испугался смерти и отрубил себе палец

Фермер из китайской провинции Чжэцзян отрубил себе указательный палец правой руки после укуса китайского щитомордника. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

60-летний мужчина по имени Чжан рубил дрова, когда его укусила змея. Фермер решил, что на него напала смертельно опасная гадюка. Согласно местному поверью, ее жертва успевает сделать лишь пять шагов, после чего умирает. Чтобы предотвратить распространение яда, китаец отрубил себе палец.

Он перевязал раненую руку тканью и проехал 80 километров до ближайшего крупного города Ханчжоу. Доктора объяснили пациенту, что он напрасно отрубил палец, поскольку яд не был опасен для жизни настолько, чтобы принимать такие меры.

Врач Жэнь Цзиньпин подчеркнул, что у китайца не обнаружили распространенных при укусе ядовитой змеи симптомов: головной боли, затрудненного дыхания и кровотечения десен. Тем не менее пациенту дали противоядие и обработали рану.

Чжан не привез ампутированный палец в больницу, поэтому хирургам не удалось пришить его обратно. На данный момент мужчина восстанавливается. Он объяснил, что пошел на решительные меры, поскольку в апреле от укуса змеи умер его сосед.

В мае сообщалось, что в индийском штате Гуджарат житель деревни работал на ферме, когда его укусила змея. В приступе ярости он схватил пресмыкающееся и откусил от него кусок, после чего потерял сознание и через несколько часов умер.

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