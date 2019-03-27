Змея укусила дразнившего ее ребенка за язык

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В индонезийском городе Макасар, расположенном на острове Сулавеси, змея укусила ребенка за язык. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание New York Post.

Инцидент произошел, когда несколько подростков играли с небольшой змеей. Один из них подул на пресмыкающееся, а затем поднес его ко рту мальчика, стоявшего рядом с высунутым языком. Укус вызвал у детей взрыв хохота.

Большинство змей, которые водятся на Сулавеси, неядовиты. В частности, на острове обитают десятки видов ужей, несколько видов питонов, два вида тихоокеанских ужей и пять слепозмеек. В то же время, на Сулавеси встречаются королевские кобры и две разновидности гадюк.

В марте сообщалось, что в Таиланде питон укусил за ногу спящую пенсионерку. Змея пробралась в комнату 75-летней Каев Садсофы (Kaew Sudsopha) по трубе и вонзила зубы в свисающую с кровати ногу женщины.

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