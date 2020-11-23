Мужчина второй раз заразился коронавирусом и ослеп после укуса кобры

В индийском штате Раджастхан королевская кобра укусила британца, который второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Иэн Джонс (Ian Jones) приехал в Индию несколько месяцев назад, чтобы работать в благотворительной организации, которая помогает неимущим индийцам. В марте он в первый раз переболел COVID-19. Кроме того, мужчина перенес малярию и лихорадку денге.

Змея напала на Джонса, когда тот заболел COVID-19 во второй раз. После укуса он оказался парализован и ослеп. С тех пор мужчина находится в отделении интенсивной терапии в больнице индийского города Джодхпур.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов. Могут обходиться без еды до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Тамолипурва, штат Уттар-Прадеш, ядовитая змея в течение четырех дней укусила трех членов семьи, двое пострадавших погибли. Местные спасатели не смогли приехать: они находились на карантине после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.