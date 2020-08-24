Кобра укусила заклинателя змей и погубила его

Заклинатель змей скончался от укуса кобры во время исполнения трюка в индийском городе Джалесвар, штат Одиша (Орисса). Об этом сообщает телеканал Odisha TV.

Заклинатель змей Ранджан Найяк (Ranjan Nayak) приехал в одну из деревень вблизи Джалесвара, где показывал трюки с ядовитыми змеями, в том числе с коброй. Во время одного из трюков кобра случайно укусила его в руку.

По словам некоторых очевидцев, Найяк помочился на рану в попытке притормозить действие нейротоксина. Когда зрители пытались помочь ему, он не слушал их и отказался от медицинской помощи. Перевязав руку веревкой, Найяк отправился домой, чтобы наложить коренья и мази домашнего приготовления.

Позже в этот же день полицейские обнаружили тело заклинателя змей на дороге в километре от деревни. Местный житель Фальгани Паниграхи (Falguni Panigrahi) сказал: «Обращение к оккультным практикам после укуса змеи погубило его. Я призываю людей извлечь урок из этой истории и сразу обращаться за медицинской помощью, а не идти к шарлатанам».

Инцидент произошел 28 июля, но о нем стало известно только в середине августа.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Тамолипурва, штат Уттар-Прадеш, ядовитая змея в течение четырех дней укусила трех членов семьи, двое пострадавших погибли. Местные спасатели не смогли приехать: они находились на карантине после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.