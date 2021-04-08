Женщина заразилась коронавирусом и оказалась парализована

Жительница английского города Кембридж, графство Кембриджшир, заразилась коронавирусом и оказалась парализована. Об этом сообщает издание Daily Mail.

55-летняя Аиша Хуссейн (Ayesha Hussain) не имела проблем со здоровьем до тех пор, пока в декабре не заболела COVID-19. Через несколько дней после заражения женщину госпитализировали и поместили на искусственную вентиляцию легких на 100 дней.

В феврале биопсия показала, что вирус распространился на ствол мозга и убил многие периферические нервы. Хуссейн оказалась парализована, начиная от глаз.

Врачи сомневаются, что женщина когда-либо вновь сможет двигаться, говорить или дышать самостоятельно. Они рассказали об этом 30-летней дочери пациентки, Амине Бакс (Amina Bux), и попросили ее принять решение об отключении матери от системы жизнеобеспечения. Она отказалась это делать.

«Было ужасно [это] слышать. Теперь я мамин голос, и я знаю, что она еще не готова уходить. Сейчас она в сознании, и мы знаем, что она слышит и понимает нас. Если мы просим ее пошевелить глазами, она делает это», — подчеркнула Бакс. Она рассказала, что вступила во множество групп поддержки для заразившихся коронавирусом, но не встречала никого, кто пострадал бы также сильно, как ее мать.

Дочь хочет забрать мать домой, чтобы она могла находиться в окружении детей и внуков.

Ранее сообщалось, что в английском городе Дартфорд, графство Кент, парализованный из-за новой коронавирусной инфекции рентгенолог чудом выздоровел. Спустя 11 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, он созвонился с возлюбленной по FaceTime и позвал ее замуж.