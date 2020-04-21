Парализованный из-за коронавируса медработник позвал девушку замуж и выздоровел

В английском городе Дартфорд, графство Кент, парализованный из-за коронавирусной инфекции рентгенолог чудом выздоровел. Об этом сообщает местный новостной портал KentOnline.

3 апреля Пол Скегг (Paul Skegg) попал в больницу с пневмонией из-за COVID-19. В ходе болезни у него развился синдром Гийена — Барре (СГБ) — редкое заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы. В результате медработника полностью парализовало.

Спустя 11 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, Снегг созвонился с возлюбленной по FaceTime и позвал ее замуж. Девушка с радостью согласилась. «Он глубоко вдохнул и сделал предложение через катетер, установленный в его трахее», — рассказал главврач больницы Джонатан Кван (Jonathan Kwan).

Благодаря передовому лечению Скегг полностью восстановился. В воскресенье, 19 апреля, представители больницы опубликовали в Facebook видео, где медработник, переболевший коронавирусной инфекцией, идет по коридору под радостные овации персонала. «Его быстрое выздоровление — это настоящее чудо», — заключил доктор Кван.

Ранее медбрат из отделения интенсивной терапии больницы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, сделал предложение своей коллеге. Он влюбился в медсестру во время круглосуточной работы по спасению зараженных коронавирусом пациентов.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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