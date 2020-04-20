Медбрат позвал замуж коллегу после двух месяцев работы в коронавирусной больнице

Медбрат из отделения интенсивной терапии больницы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, сделал предложение коллеге, с которой два месяца работал в больнице для зараженных коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

22-летний Ху Чжиминь (Hu Zhimin) встал на одно колено с букетом цветов и сделал предложение руки и сердца своей коллеге Цзэн Инин (Zeng Yingying) 15 апреля, в день закрытия специально построенной для больных с коронавирусом больницы Лэйшэньшань.

«Ты не только нравишься мне, я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?» — сказал Чжиминь возлюбленной в присутствии других сотрудников больницы. Инин сначала удивилась, затем обдумала вопрос в течение нескольких секунд и согласилась.

Чжиминь рассказал, что влюбился в коллегу во время круглосуточной работы по спасению зараженных коронавирусом пациентов. «Вместе мы пережили 68 холодных ночных смен в больнице Лэйшэньшань и наслаждались теплом солнца, когда выходили на улицу. Я выразил свою любовь в надежде, что это сможет сделать ее еще сильнее», — сказал он.

Инин добавила, что они боролись за жизни пациентов плечом к плечу два месяца и смогли преодолеть все трудности во время эпидемии.

Больница Лэйшэньшань на 1,5 тысячи коек была построена за 14 дней, чтобы принять зараженных коронавирусом на пике вспышки инфекции в Ухане. Это вторая временная больница в городе после больницы Хуошэншань на тысячу коек, которая была построена за 10 дней. Оба медицинских учреждения были закрыты 15 апреля после того, как все пациенты выздоровели и были выписаны.

Ранее сообщалось, что одинокая медсестра из Китая просит руководство страны найти ей бойфренда в качестве награды за борьбу с коронавирусом. Она сообщила, что хотела бы встречаться с высоким мужчиной, так как ее рост — 1,7 метра.

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