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Мужчина переехал к возлюбленной и оказался в эпицентре коронавируса

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Житель австралийского города Улладалла, штат Новый Южный Уэльс, переехал к возлюбленной в китайский город Эчжоу, провинция Хубэй, и оказался в эпицентре коронавируса 2019-nCov. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тим Маклин (Tim McLean) познакомился с Цюн Сюй (Qiong Xu), когда она училась в Австралии. Маклин переехал в Китай, чтобы жить вместе со своей возлюбленной. На Рождество он уезжал в Австралию, но в середине января вернулся в Эчжоу. Город оказался рядом с эпицентром вспышки коронавируса.

Маклин рассказал, что улицы города с населением в миллион человек опустели, а въезд и выезд из города запрещены, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Австралиец катается на велосипеде по пустым улицам.

«Вчера я был на улице и видел сотрудников больницы, которые ходили в белой защитной одежде, полностью воздухонепроницаемой. Предположительно, они вели пациентов», — сказал Маклин.

Он сообщил, что использует сразу две защитных маски, когда выходит на улицу. Даже поход в магазин стал настоящим испытанием: у входа покупателей встречает санитар с термометром и проверяет их температуру.

Маклин подчеркнул, что не жалеет о своем переезде, но его пугает риск контакта со смертельным коронавирусом, который уже забрал более 100 жизней. Жителям города порекомендовали запастись рисом и питаться им неделю или две.

Мужчина пытался связаться с австралийским посольством в Шанхае, но безуспешно, так как, по всей видимости, оно было закрыто в связи с китайским Новым годом с 27 по 29 января.

Ранее сообщалось, что жительница Тайваня утверждает, что собака спасла ее от китайского коронавируса 2019-nCov. Женщина еще не знала о вспышке пневмонии неизвестного происхождения и собиралась купить билеты в китайский город Ухань, когда пес по кличке Кими разгрыз ее паспорт.

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