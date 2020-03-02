Медсестра попросила у государства найти ей парня за борьбу с коронавирусом

Одинокая медсестра из Китая просит руководство страны найти ей бойфренда в качестве награды за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает издание Unilad.

30-летняя медсестра Тянь Фанфан приехала в китайский город Ухань, провинция Хубэй, чтобы работать во временном медучреждении для больных коронавирусом.

Во вторник, 25 февраля, Фанфан опубликовала в китайской соцсети Weibo, аналоге Twitter, фотографию, на которой она изображена в защитном костюме, с листом бумаги в руках. На плакате написано, что она просит государство найти ей парня в качестве награды за ее труды, когда закончится вспышка коронавируса.

Пост медработницы стал вирусным, и она призналась, что была удивлена, когда поняла, что вся страна теперь знает о ее поисках пары. Она сообщила, что хотела бы встречаться с высоким мужчиной, так как ее рост — 1,7 метра.

Фанфан подчеркнула, что ищет возлюбленного на будущее, а сейчас она сконцентрирована на том, чтобы хорошо выполнять свою работу и помогать жителям Уханя в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что молодые россияне познакомились в аэропорту Уханя во время эвакуации из Китая из-за коронавируса и влюбились друг в друга. Во время переклички организаторы эвакуации назвали их имена и фамилии по очереди, молодые люди встали рядом и начали общаться, вскоре они поняли, что нашли любовь.

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