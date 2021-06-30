Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ответил на сообщения о случаях смертельного вируса Нипах в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Случаев заражения вирусом Нипах в Российской Федерации не зарегистрировано», — сказали в научном центре.

Изучение вируса ведется с 1999 года, обычно его обнаруживают у летучих лисиц и мышей. ВОЗ называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Способ передачи — через фрукты, на которых осталась слюна больного животного, при этом лекарства от вируса нет. Недавно вспышки вируса были обнаружены в Индии.

Чтобы обезопасить себя от вируса необходимо мыть руки, избегать контактов с больными или погибшими животными (мышами, свиньями), мыть фрукты.

Ранее микробиолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил риск передачи вируса Нипах от человека человеку. По его мнению, вероятность заразиться этой инфекцией крайне низкая. Он призвал россиян не бояться вируса Нипах, поскольку он низко контагиозный или слабо заразный. Благодаря этой особенности он затруднительно передается от человека человеку. Однако уровень летальности от заражения этим вирусом высокий: он достигает 75 процентов, подчеркнул микробиолог.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что вспышки заболевания происходили на протяжении последних 20 лет, а летальность Нипах (NiV) достигала даже 100 процентов. По его словам, вирус может вызвать воспаление мозга.