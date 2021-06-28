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Эксперт оценил риск передачи вируса Нипах от человека к человеку

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Фото: Pixabay

Микробиолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил риск передачи вируса Нипах от человека к человеку. По его мнению, вероятность заразиться этой инфекцией крайне низкая, сообщает «Комсомольская правда».

Жемчугов призвал россиян не бояться вируса Нипах, поскольку он низко контагиозный или слабо заразный. Благодаря этой особенности он затруднительно передается от человека к человеку. Однако уровень летальности от заражения этим вирусом высокий: он достигает 75 процентов, подчеркнул микробиолог.

Эксперт добавил, что в Индии будут искать больных животных своими силами, чтобы уничтожить их. Таким образом получится предотвратить распространение вируса, а также его мутацию, затрагивающую способность передаваться от человека к человеку.

Ранее ученые Национального института вирусологии Индии впервые зафиксировали у летучих мышей вирус Нипах (NiV). Вирус, который в природе выявляется у этих животных, может вызвать у человека тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания.

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