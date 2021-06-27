Вирусолог рассказал о смертельной опасности индийского штамма коронавируса

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о смертельной опасности инфицирования индийским штаммом коронавируса Нипах (NiV). Его слова приводит телеканал «360».

Специалист отметил, что вспышки заболевания происходили на протяжении последних 20 лет, а летальность Нипах (NiV) достигала даже 100 процентов. По словам Альтштейна, вирус может вызвать воспаление мозга.

Ранее сообщалось, что ученые Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили у летучих мышей вирус Нипах (NiV). Вирус, который в природе выявляется у летучих мышей, может вызвать тяжелую болезнь у человека, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания.

К людям он передается через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. Вирус особо заразен, от него нет вакцины или лекарств, уровень летальности среди зараженных им людей составляет 40-75 процентов.