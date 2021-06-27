Россия
 
Последние новости
Стало известно о провале создания Польшей танка-невидимки против России
Володин заявил о последствиях инцидента с британским эсминцем у Крыма
Умер 30 лет руководивший московским театром Игорь Сиренко
В России две осужденные умерли в канализационном колодце
Шлеменко отреагировал на призыв Моргенштерна запретить ММА
Ильич из Little Big сбрил усы и спросил мнения поклонников
Президент Чехии призвал рассмотреть разные версии взрывов складов во Врбетице
Космическое управление Китая опубликовало видео с Марса
В Москве избили стендап-комика за оскорбление «русского народа»
Новости партнеров
Прослушать новость

Биолог предупредил об опасности найденного в Индии смертельного вируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Один из самых опасных вирусов в мире, вирус Нипах (NiV), выявленный у летучих мышей в Индии, может получить такое же широкое распространение, как коронавирусная инфекция. Об этом заявил биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов в беседе с ФАН.

Он напомнил, что согласно информации, получившей широкую огласку в СМИ, «уханьская трагедия» произошла из-за того, человек заразился коронавирусной инфекцией от летучей мыши.

«Если вирус Нипах будет так же контагиозен для человека, то, как только он интродуцируется в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру», — заявил Абизов.

Известно, что NiV может передаваться человеку через фрукты, на которых находится слюна зараженных летучих мышей. Однако биолог заверил, что людям довольно просто уберечь себя от инфицироования опасным вирусом. Достаточно лишь не употреблять в пищу поврежденные плоды. «Если на фрукте есть слюна летучей мыши, то наверняка он поврежден. Не думаю, что человек будет доедать за кем-то какую-нибудь сливу или яблоко», — отметил биолог.

При этом Абизов добавил, что исключить очаги заболевания вирусом Нипах и возможность разных путей распространения инфекции нельзя. Биолог пояснил, что вирусные частицы могут довольно длительное время сохранять свою патогенность, поэтому территория обитания летучих мышей, места их кормления или области скопления продуктов жизнедеятельности животных вполне могут стать очагами заражения.

Ранее стало известно, что ученые Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили у летучих мышей вирус Нипах. Он может вызвать тяжелую болезнь у человека, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. Вирус особо заразен, от него нет вакцины или лекарств, уровень летальности среди зараженных им людей составляет 40-75 процентов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Биолог назвал признак фруктов, переносящих опасный для людей вирус летучих мышей
В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов в мире
Мужчина заразился редким вирусом из-за укуса комара
Раскрыта тайна возникновения вирусов на Земле