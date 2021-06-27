Биолог предупредил об опасности найденного в Индии смертельного вируса

Один из самых опасных вирусов в мире, вирус Нипах (NiV), выявленный у летучих мышей в Индии, может получить такое же широкое распространение, как коронавирусная инфекция. Об этом заявил биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов в беседе с ФАН.

Он напомнил, что согласно информации, получившей широкую огласку в СМИ, «уханьская трагедия» произошла из-за того, человек заразился коронавирусной инфекцией от летучей мыши.

«Если вирус Нипах будет так же контагиозен для человека, то, как только он интродуцируется в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру», — заявил Абизов.

Известно, что NiV может передаваться человеку через фрукты, на которых находится слюна зараженных летучих мышей. Однако биолог заверил, что людям довольно просто уберечь себя от инфицироования опасным вирусом. Достаточно лишь не употреблять в пищу поврежденные плоды. «Если на фрукте есть слюна летучей мыши, то наверняка он поврежден. Не думаю, что человек будет доедать за кем-то какую-нибудь сливу или яблоко», — отметил биолог.

При этом Абизов добавил, что исключить очаги заболевания вирусом Нипах и возможность разных путей распространения инфекции нельзя. Биолог пояснил, что вирусные частицы могут довольно длительное время сохранять свою патогенность, поэтому территория обитания летучих мышей, места их кормления или области скопления продуктов жизнедеятельности животных вполне могут стать очагами заражения.

Ранее стало известно, что ученые Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили у летучих мышей вирус Нипах. Он может вызвать тяжелую болезнь у человека, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. Вирус особо заразен, от него нет вакцины или лекарств, уровень летальности среди зараженных им людей составляет 40-75 процентов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире.