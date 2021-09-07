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Мурашко рассказал об отсутствии прививки у большинства пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: 92 процента заболевших COVID-19 в России не привиты
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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Более 92 процентов пациентов госпиталей для больных COVID-19 не привиты от коронавируса. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Министр добавил, что люди, сделавшие прививку, не попадают в реанимации.

«Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, легкое течение», — отметил он.

Как подчеркнул Мурашко, ранее говорилось, что COVID-19 наиболее опасен для лиц старше 60 лет, однако теперь в группу риска начали попадать молодые люди и беременные. Он указал, что вакцинация — это в том числе способ снизить число тех, кто получает тяжелые осложнения.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что противостоять коронавирусу можно при помощи изменения схемы вакцинации. По его словам, речь идет не только о повторной вакцинации, а о введении трех инъекций препарата. Для повышения эффективности также можно увеличить интервал введения инъекций с 21 дня до 28 или 35 дней.

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