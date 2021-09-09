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В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о 18 380 новых случаях заражения коронавирусом в России за сутки
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 18 380 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 084 284. Темп прироста составил 0,26%. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 18 024 случая заражения.

18 380
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

На первом месте по числу заражений находится Москва — 1801 случаев, следом идут Московская область — 1380 заболевших и Санкт-Петербург — 525 заразившихся коронавирусной инфекцией. Меньше всего случаев выявлено в Магаданской области (26), Чукотском (13) и Ненецком (10) автономном округах. Накануне Петербург опередил столицу по суточному числу новых больных COVID-19.

За сутки зарегистрировано 794 летальных исхода, всего с начала пандемии зафиксировано 190 376 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 639, общий — 6 340 151.

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