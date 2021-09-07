Мэр Москвы оценил вероятность введения новых коронавирусных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность введения новых коронавирусных ограничений и ситуацию с инфекцией в столице. Он отметил в интервью «Комсомольской правде», что город готов к любым ситуациям и сценарию, несмотря на то, что прогнозировать что-либо невозможно.

С другой стороны, не запугивать себя до такого состояния, что психологически мы можем оказаться еще в худшей ситуации, чем сама опасность. При первой возможности, как только видим спад заболеваемости, мы начинаем ограничения снимать, чтобы люди могли вздохнуть свободной грудью, пообщаться, походить по городу, вернуться к нормальной жизни. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить Сергей Собянин Фото: Денис Гришкин/ АГН «Москва»

Градоначальник подчеркнул, что постоянное ожидание худшего и ограничения наносят ущерб больший, чем сама пандемия, не только экономике, но и гражданам, поскольку психологически такие состояния ведут к еще большей смертности и росту болезней. Он добавил, что необходимо дать возможность городу развиваться, жить нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, люди могли получать зарплату и не теряли оптимизма.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 46 миллионов жителей России получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, 39 миллионов из них полностью привились от коронавируса.

Запас прочности Москвы

Собянин уточнил, что резервные госпитали в Москве пока не будут закрываться, это страховка на будущее. Во время роста заболеваемости коронавирусом они будут принимать не только заболевших, но и оказывать плановую помощь.

Мэр отметил, что в настоящее время много людей возвращается из отпусков, начался сезон простудных заболеваний, начало учебного года, увеличились социальные контакты, поэтому не исключен рост заболеваемости. Однако пока резкого увеличения числа заразившихся не наблюдается, к тому же, многие москвичи сделали прививки и переболели.

Что будет с коронавирусом осенью и зимой, сложно сказать. Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие. Посмотрим, как это будет развиваться. Еще раз скажу, что мы готовы к любому сценарию Сергей Собянин Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян предположил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80 процентов. При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. Иммунолог напомнил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени.

Диспансеризация переболевших и плановая медпомощь

Собянин напомнил, что для переболевших коронавирусом по поручению президента России Владимира Путина проводится углубленная диспансеризация. Однако за ней обратились не все граждане, некоторым она не потребовалась из-за легкого течения болезни, кто-то воспользовался услугами частных клиник.

Если человек говорит, что он болел, пожалуйста, пусть проходит диспансеризацию. Нам важно выявить какие-то патологии и заболевания, которые представляют опасность для жизни. Так что, пожалуйста, приходите Сергей Собянин Фото: Денис Гришкин/ АГН «Москва»

Мэр подчеркнул, что плановая помощь в Москве никогда не отходила на второй план и являлась первостепенной задачей, которая определяет здоровье горожан. В условиях пандемии она не уменьшилась, а даже усилилась, в частности высокотехнологичная медицинская помощь достигла объемов больших, чем в предыдущие годы.

Конечно, в поликлиниках ситуация была сложнее из-за того, что значительная часть врачей и медсестер была сконцентрирована на борьбу с ковидом. Представляете, в пике заболевания мы, по сути дела, треть здравоохранения перепрофилировали. Но сегодня мы большую часть людей вернули на свои рабочие места Сергей Собянин Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 17 425 новых случаев коронавируса, это минимальное значение с 22 июня. Общее число с начала пандемии составило 7 047 880. Больше всего заражений выявлено в Москве (1187), Московской области (880) и Санкт-Петербурге (626). Меньше всего — в Республике Алтай (16), Ненецком (14) и Чукотском (4) автономном округах. В настоящее время в России продолжают лечение 556 845 человек.

