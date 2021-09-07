Мэр Москвы оценил вероятность введения новых коронавирусных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность введения новых коронавирусных ограничений и ситуацию с инфекцией в столице. Он отметил в интервью «Комсомольской правде», что город готов к любым ситуациям и сценарию, несмотря на то, что прогнозировать что-либо невозможно.
Градоначальник подчеркнул, что постоянное ожидание худшего и ограничения наносят ущерб больший, чем сама пандемия, не только экономике, но и гражданам, поскольку психологически такие состояния ведут к еще большей смертности и росту болезней. Он добавил, что необходимо дать возможность городу развиваться, жить нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, люди могли получать зарплату и не теряли оптимизма.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 46 миллионов жителей России получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, 39 миллионов из них полностью привились от коронавируса.
Запас прочности Москвы
Собянин уточнил, что резервные госпитали в Москве пока не будут закрываться, это страховка на будущее. Во время роста заболеваемости коронавирусом они будут принимать не только заболевших, но и оказывать плановую помощь.
Мэр отметил, что в настоящее время много людей возвращается из отпусков, начался сезон простудных заболеваний, начало учебного года, увеличились социальные контакты, поэтому не исключен рост заболеваемости. Однако пока резкого увеличения числа заразившихся не наблюдается, к тому же, многие москвичи сделали прививки и переболели.
Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян предположил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80 процентов. При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. Иммунолог напомнил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени.
Диспансеризация переболевших и плановая медпомощь
Собянин напомнил, что для переболевших коронавирусом по поручению президента России Владимира Путина проводится углубленная диспансеризация. Однако за ней обратились не все граждане, некоторым она не потребовалась из-за легкого течения болезни, кто-то воспользовался услугами частных клиник.
Мэр подчеркнул, что плановая помощь в Москве никогда не отходила на второй план и являлась первостепенной задачей, которая определяет здоровье горожан. В условиях пандемии она не уменьшилась, а даже усилилась, в частности высокотехнологичная медицинская помощь достигла объемов больших, чем в предыдущие годы.
В России за последние сутки выявили 17 425 новых случаев коронавируса, это минимальное значение с 22 июня. Общее число с начала пандемии составило 7 047 880. Больше всего заражений выявлено в Москве (1187), Московской области (880) и Санкт-Петербурге (626). Меньше всего — в Республике Алтай (16), Ненецком (14) и Чукотском (4) автономном округах. В настоящее время в России продолжают лечение 556 845 человек.