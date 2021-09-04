В Минздраве высказались о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что сроки возвращения к обычной, доковидной жизни, сегодня во многом зависит от самих жителей России. Об этом сообщает ТАСС.

«Неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни», — отметил он. По словам Фисенко, россиянам следует прививаться против коронавирусной инфекции, тем более, что в стране есть для этого все возможности.

«За последние полтора года наши ученые, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе, мы разработали противоковидную вакцину, мы первые ее в мире зарегистрировали, вывели на рынок», — подчеркнул он.

Фисенко добавил, что помимо вакцины, имеются также разработки противовирусных препаратов, разработки моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма. «Это разработки российских ученных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России не грозит локдаун из-за COVID-19. При этом, по ее словам, для отмены действующих ограничений нужно вакцинироваться от коронавируса. Попова напомнила, что в 2021 году Россия не вводила локдауны. «То, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», — сказала она.

