«Вектор» оценил вероятность появления в России штамма COVID-19 тяжелее «дельты»

В России маловероятно возникновение и распространение нового штамма коронавируса, который будет тяжелее, чем «дельта». Об этом заявила замглавы центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих, передает «Интерфакс».

«В России плотность населения и сообщение между регионами достаточно низкие, в связи с чем у нас будет сложнее закрепиться новому мутантному вирусу, чем, например, в Индии, где людей очень много, и они живут очень скученно», — объяснила она.

По словам Непомнящих, для того, чтобы какой-то штамм признали более опасным, у него должен быть набор характеристик, большая контагиозность и его доля должна увеличиваться с течением времени.

Она добавила, что Роспотребнадзор и «Вектор» отслеживают штаммы, циркулирующие в России, чтобы оценивать актуальность тест-систем и вакцин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России не грозит локдаун из-за коронавируса, однако указала, что для отмены действующих ограничений нужна вакцинация. Она напомнила, что в 2021 году в стране не было локдаунов.