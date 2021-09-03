Попова оценила вероятность локдауна в России

России не грозит локдаун из-за COVID-19. Так его вероятность оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

При этом, по словам Поповой, для отмены действующих ограничений нужно вакцинироваться от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в 2021 году Россия не вводила локдауны. «То, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», — сказала она.

Ранее Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все еще достаточно высокие. По ее словам, важно соблюдать все правила, введенные для борьбы с пандемией.